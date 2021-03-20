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Камо грядеши? В Гродно запретили спектакль, осуждающий фашизм

В спектакле «Кадиш» говорится о концлагере и о трагической судьбе евреев во время Второй мировой войны.

Актеров Игоря Уланова, Алексея Стоногу, Полину Левину, Оксану Машинкову вызвали в прокуратуру города.


Их предупредили, что в случае, если спектакль увидят зрители — прокуратура не исключает возбуждения против актеров уголовного дела по статье 130 Уголовного кодекса РБ «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды», сообщает Центр городской жизни.

По этой причине запланированная на субботу на 16.00 встреча с актерами и показ постановки «Кадиш» не состоится.

Кадиш — это еврейская Поминальная молитва. В спектакле «Кадиш» осуждается фашизм, говорится о концлагере и о трагической судьбе евреев во время Второй мировой войны.

— Как говорят, в нашей политической ситуации несыгранный спектакль звучит сильнее, чем полный зал зрителей, — прокомментировал Центр городской жизни.
ex-press.by
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