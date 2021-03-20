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Гражданин РФ признал вину в подготовке кибератаки на Tesla. Суд 10 мая

Житель РФ приехал в США и попался на подкупе сотрудника Tesla. С его помощью россиянин хотел внедрить в компьютерные сети компании вредоносную программу. Россиянин Егор Крючков признал вину по делу о подготовке кибератаки на компанию Tesla.

Ранее Крючков свою вину не признавал
Приговор ему будет вынесен 10 мая, сообщает министерство юстиции Соединенных Штатов.

Следователи установили, что Крючков прибыл из России в США, где совершил попытку подкупа одного из сотрудников компании-производителя электромобилей. Россиянин хотел, чтобы сотрудник Tesla помог ему внедрить вредоносное программное обеспечение во внутренние компьютерные сети компании.

"Крючков признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью умышленного повреждения защищенного компьютера", говорится в сообщении минюста США.

До этого гражданин РФ свою вину не признавал.

Мужчина был задержан на территории США в августе 2020 года. Через месяц ему предъявили обвинение в сговоре с целью совершения кибератаки на компанию Tesla. Это позже подтвердил ее основатель и глава Илон Маск.

 Егор Крючков. Mash на Мойке

 А тем временем Илон Маск изменил свой титул. Теперь он - Король технологий. Также в компании появился титул Властелин монет.
Ранее мы писали о задержании одессита, взломавшего 15 млн аккаунтов. Киберзлоумышленник рассылал вредоносное программное обеспечение, которое сам разработал.
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