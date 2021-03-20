Минздрав — про отключение системы подачи кислорода в витебской БСМП

За последние два месяца смертность в витебской БСМП не увеличилась. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Борис Андросюк журналисту TUT.BY, который как физлицо позвонил на прямую телефонную линию Минздрава. Также Борис Андросюк добавил, что с ейчас проводится повторная проверка по каждой смерти за этот период. Напомним, ранее завотделением реанимации витебской БСМП Владимир Мартов рассказал TUT.BY о ЧП в его больнице. В начале января в больнице в хирургическом корпусе, по его словам, три раза отключалась подача кислорода — на 15, 20 и 23 минуты.

Борис Андросюк сказал, что в витебской БСМП из-за перегрузки сети были кратковременные сбои в работе системы подачи кислорода. «Поэтому пришлось в срочном порядке усиливать газовую станцию», — уточнил замминистра. Однако смертность за этот период в больнице, по его словам, не увеличилась.









Замминистра уточнил, что при отключении системы подачи кислорода аппарат ИВЛ продолжает работать, но переходит на вентиляцию атмосферным воздухом.





— Аппарат искусственной вентиляции легких работает от электричества. Кислород подается для того, чтобы увеличить его концентрацию, — поясняет Борис Андросюк.





То есть сбои в работе станции, как говорит замминистра, «повлияли только на концентрацию кислорода на 2−3 минуты, сейчас это уточняется по показаниям приборов, работает комиссия».

ЧП с кислородом в БСМП Витебска

Завотделением реанимации витебской БСМП Владимир Мартов на днях рассказал TUT.BY о ЧП в его больнице. В начале января в больнице в хирургическом корпусе три раза отключалась подача кислорода — на 15, 20 и 23 минуты. «Кто-то умер в те же дни, кто-то — на следующий день, кто-то — через 3−5 дней». Мартов не назвал точное количество умерших, но сказал, что это был «не один и не два человека». Медик сообщил об этом министру Пиневичу, тот прислал в больницу комиссию, итог всего этого: по словам врача, перебои с кислородом есть и поныне, самому же Мартову с апреля не продлевают контракт.





Напомним, в пятницу, 12 марта, Александр Лукашенко побывал в Молодечненской центральной районной больнице и там спросил у главы Минздрава Дмитрия Пиневича об этом ЧП. «Были небольшие перебои», — так ситуацию прокомментировал Пиневич. Лукашенко же потребовал: «Ну, если там политика, то, значит, надо на место человека ставить». «Поставим», — пообещал Пиневич.





В Минздраве пообещали, что более подробно рассмотрят ситуацию на уровне лечебно-контрольного совета ведомства.



