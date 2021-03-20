Дожить бы! До 2025 г. Минск будет полностью обеспечен водой из подземных источников
Полный перевод столицы на подземные источники водоснабжения обеспечит минчан водой более высокого качества.
Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», шла речь на пресс-конференции «Криница — в каждый дом», состоявшейся в Доме прессы 18 марта.
Между тем и сегодня вода, текущая из кранов в квартирах минчан, полностью соответствует стандартам безопасности. На этом акцентировал внимание генеральный директор ГПО «Белводоканал» Олег Конон.
Согласно подпрограмме «Чистая вода» госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда», рассчитанной на 2021–2025 гг., до 2025 г. планируется обеспечить все население страны качественной питьевой водой. Одна из задач — полный перевод Минска на подземные источники.
— На сегодняшний день 30 % потребителей в Минске получают воду из поверхностных источников. После полного перевода на подземные источники вода, потребляемая городом, будет качественнее по органолептическим характеристикам, — детализирует О. Конон. — С этой целью запланированы строительство новых водозаборов и артезианских скважин, закольцовка системы с новыми объектами. Уже объявлены торги по выбору подрядной организации на проектирование.
Получат воду из подземных источников не только население, но и предприятия, кроме ТЭЦ-4. Какая судьба ждет Минско-Вилейскую водную систему, станет ясно после разработки проекта.
Справочно
В контексте реализации подпрограммы «Чистая вода» госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда», рассчитанной на 2021–2025 гг., будет построено 800 станций обезжелезивания воды. На сегодня обеспеченность потребителей качественной питьевой водой в целом по стране составляет 94,7 %. Наилучшая ситуация на Брестчине — там этот показатель 97 %.
14:13 20/03/2021
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