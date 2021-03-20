Как влияет техническая соль на окружающую среду? Ответ эксперта

Снег в Минске уже почти растаял. Перемещаться по городу теперь намного проще: ни заносов, ни гололедицы. Минчане обратили внимание, что после таяния снега многие тротуары столицы оказались как будто покрыты инеем. Все просто: «иней» – следы от технической соли. Этим реагентом коммунальщики обильно посыпали зимой тротуары. Соль отлично справлялась с разжижением льда и наверняка спасала горожан от болезненных падений и травм. Прошел весенний дождь – и остатки противогололедного материала смыло. Часть из них попала в почву. Это нормально? Как влияет техническая соль на окружающую среду? За ответом обратились к специалисту.

Дешево и сердито

Техническая соль давно зарекомендовала себя как недорогой и эффективный реагент. Она действует быстро и результативно, отлично справляется с наледью и может использоваться в смеси с песком. Нынешней зимой реагент снова подтвердил свою эффективность и во всю применялся на дорогах Минска.

Между тем, горожане жалуются, что техническая соль не так безупречна, как о ней говорят коммунальщики. Например, в обывательской среде считается, что рассыпанная по тротуарам соль портит обувь. Кроме того, превышение норм расхода соли вредит лапам домашних животных. Автовладельцы, в свою очередь, сетуют на то, что техническая соль негативно влияет на состояние их личных авто. Вишенкой на торте порицания технической соли считается способствование появлению экологических проблем. Да, техническая соль – дешевое средство плавления снега, но какой от нее урон городской среде, и в первую очередь – почвам? Соль разрушает их структуру, а растения не живут в просоленной среде, считают специалисты.

Кстати, несколько лет назад минчане обращали внимание, что тротуары посыпают неоправданно большим количеством противогололедного реагента. Такая борьба со льдом пагубно сказывалась на растительности вблизи дорог и тротуаров. Люди знающие отмечают важность умеренного использования реагента. Ведь ограниченное использование соли уменьшает определенные экологические проблемы.

Несколько лет назад на платформе «Petitions.by Удобный город» активисты создали петицию с громким названием «Хватит посыпать дорогу солью».





В тексте петиции автор подчеркнул все недостатки технической соли, используемой в столице. Были предложены и альтернативы. Например, как отмечал создатель петиции, в Финляндии для топления льда используют гранитную и каменную крошку, в Швеции – так называемый теплый песок, а в США – отходы ликеро-водочного производства. Петицию, которая набрала 269 подписей, отправили на рассмотрение в Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Обращение рассмотрели и дали ответ за подписью замминистра. В письме-ответе отметили, что можно использовать только те противогололедные средства, которые предусмотрены санитарными нормами и правилами, а порядок их применения установлен законодательством.

В письме указали и на то, что организации, за которыми закреплено дорожное покрытие, сами могут выбирать тип и марку противогололедных средств.

Что говорят эксперты?

Заведующий сектором мониторинга растительного мира Института экспериментальной ботаники Александр Судник рассказал, что проблемные последствия применения технической соли давно известны, и исследования по этому вопросу проводятся.

– В Беларуси используется техническая соль – галит. В зависимости от марки она на 96-98 % состоит из хлорида натрия. Сейчас применяется преимущественно чистая соль, без примесей песка, – констатирует Александр Судник.

Что происходит, когда соль попадает на прилегающие к дороге территории? Снег тает, и образуется соляной раствор, который при движении транспорта разбрасывается во все стороны и попадает на прилегающую к дороге растительность. Раствор оседает на кронах и ветвях деревьев. В среднем (например, вдоль МКАД) этот раствор может забрасываться на высоту до 15-17 метров!

Фото: sputnik.by

– Если проехать по некоторым дорогам, то можно увидеть, насколько высохла нижняя часть деревьев, – заверяет сотрудник Института экспериментальной ботаники.

Попадание технической соли на ветки и побеги деревьев вызывает их физиологические повреждения.

Особенно, это заметно, если соль повреждает деревья с тонкой корой, как липа или береза, и проникает в их ткани.

– Почки, на которые попадает соль, как правило, погибают. Тогда новые побеги образуются из спящих почек, и мы будем иметь дело с явлением, которое называется розеточность или кустистость, – объясняет Александр Судник. – В последние годы благодаря данным мониторинговых наблюдений установлена прямая зависимость: чем больше соли высыпали на дорогу – тем хуже состояние насаждений на прилегающих к дороге территориях. Также их состояние связано с климатическими условия в конкретный период. Для примера, в позапрошлом году была ранняя весна, но без дождей, с минимальным количеством осадков. Из-за этого соль, которая попала на побеги, не была смыта дождями. Процесс вегетации начался, а побеги оказались поврежденными. Весной, когда большинство деревьев покрылись молодой листовой, деревья на опушках вдоль дорог оказались поврежденными, что сказалось на их состоянии.

Существует и другая сторона проблемы.

Когда вся разбросанная соль смывается дождями и талыми водами, она попадает в почву. Происходит накопление ионов натрия и хлора в почве.

Степень влияния попавшей в почву соли зависит от концентрации ионов натрия и хлора и времени года. Наиболее высокая концентрация соли обычно приходится на апрель и июль. Весной снег тает, и соль не успевает быстро уйти в нижние слои почвы. Позже соль промывается дождями и оседает. При большом накоплении в почве ионов натрия, даже при наличии доступной воды, растения не могут получить эту воду. В физиологии есть понятие: механизм корневого давления. Вода корнями растений поглощается благодаря осматическому механизму.

При большой концентрации натрия в почве растения не могут поглощать воду.

Вроде бы деревья политы и грунт увлажнен, а толку нет. Это тоже сказывается на растениях.

А как борются с льдом в других странах? Александр Судник отвечает:

– В России используют преимущественно хлорид кальция. Хлористый кальций и его аналоги проходили испытания в Италии, Франции, Швейцарии, Германии и США. «Рискнула» его использовать только Швейцария, в которой морозов почти не бывает. В Норвегии и Швеции вообще не пользуются никакой химией. Просто убирают заносы снегоуборочной техникой. В Финляндии и Нидерландах пользуются рецептом времен царской России: соленой мраморной крошкой. Это крошка, которую применяют по отработанным технологиям. Считается, что она менее негативно воздействует на окружающую среду, чем хлорид натрия.

Что в итоге? Вопрос использования технической соли на дорогах и тротуарах Минска общественные активисты задают не первый год. Проблемы, которые создает применение реагента, наверняка известны не только экологам, но и коммунальщикам. Время от времени разговор о вреде технической соли выходит на уровень СМИ и более широкого обсуждения, чем группа общественных активистов. За годы прений что-то изменилось? Возможно, где-то соль стали применять умереннее и дозировать ее разбрасывание по тем же тротуарам. Если такие случаи и есть, то они частные.

На данный момент дешевизна и эффективность технической соли для коммунальщиков перевешивают все доводы против нее. А, значит, страсти в этом вопросе будут закипать снова и снова. Стоит только дождаться следующей зимы.







