Журналист Александров останется под стражей до 12 апреля

"Следствие хотело продлить нахождение Александрова под стражей до 12 мая. Однако прокуратура санкционировала стражу только до 12 апреля", - рассказал Гашинский.





Адвокат уточнил, что об этом ему стало известно от самого подзащитного, с документами Гашинского пока не ознакомили.





Ранее сообщалось, что срок нахождения Александрова под стражей продлили до 12 мая.





Журналист и медиаменеджер Андрей Александров перестал выходить на связь 12 января около 14.00. В среду, 13 января стало известно, что он задержан. Позже стало известно о задержании его девушки Ирины Злобиной.





"Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее", - прокомментировал позже ситуацию заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.





Следователи в отношении фигурантов возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 342 УК (обучение и иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование и иное материальное обеспечение такой деятельности).