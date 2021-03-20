Врач рассказала, когда в Минске начнется третья волна коронавируса













Третья волна коронавируса уже пришла в Европу, признали в Еврокомиссии

По ее словам, сказать, что третьей волны не будет совсем, специалисты не могут.





"О наступлении третьей волны говорят инфекционисты, эпидемиологи. Причем об этом идет речь не только в Беларуси, но и в окружающих странах. Из-за роста заболеваемости в Польше, Чехии ввели локдаун", - пояснила Дрозд.





Подъем заболеваемости СOVID-19 в столице ожидаем в конце марта - начале апреля, добавила она. При этом пока ситуация с заболеваемостью COVID в Минске, по словам, врача, "неплохая".





"Январь, февраль - пошло реальное снижение цифр по заболевшим. На данный момент, если сравнивать с пиком второй волны, который пришелся на конец декабря 2020-го, у нас менее 50% заболевших", - уточнила Дрозд.





Накануне Минздрав Беларуси опубликовал свежую статистику по коронавирусу - за минувшие сутки в стране были зарегистрированы 1 414 человек с инфекцией COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 307 тыс. 938 случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава в пятницу.





За прошедшие 24 часа выздоровели 1 314 белорусов.