Они удивлены, ведь в течение года из-за коронавируса в учреждения образования никого не пускали, а сейчас зовут на встречу. Некоторые увидели в этом политический подтекст: в эти дни возможны акции, посвященные Дню Воли, а занятость в школах не позволит родителям их посетить. В Комитете по образованию Мингорисполкома предстоящие собрания связывают с концом четверти. Фото носит иллюстративный характер Сообщения о предстоящих встречах с учителями приходят из разных регионов, в частности — из Мозыря, Нарочи, Гомеля. Но больше всего — из Минска. «Ребенок принес дневник с сообщением о родительском собрании. Собрание на 18.30 на 25.03.2021. Классный руководитель попросила детей ознакомить родителей под роспись. Впервые такое. И дата крайне подозрительная». Судя по письмам читателей, собрания пройдут в разных районах столицы и практически в одно и то же время 18.00 — 18.30 25 марта. Формат варьируется от общешкольных собраний до классных часов. Например, в 129-й школе (Ленинский район) анонсировали День открытых дверей. Родителям сообщили, что все педагоги будут на рабочих местах, с ними можно встретиться и обсудить насущные проблемы. Мы позвонили в школу, чтобы узнать подробности. Здесь считают, что в такого рода мероприятиях ничего сенсационного нет:

— На родительские собрания силой никто родителей не затягивает, — говорит заместитель директора по воспитательной работе Вадим Панасевич. — Если есть вопросы к учителю, человек придет и задаст их. По поводу целесообразности самого мероприятия в условиях коронавируса, собеседник отметил: «Масочный режим никто не отменял».





В Комитете по образованию Мингорисполкома предстоящие встречи соотносят с образовательным процессом:

— У нас всегда в конце четверти идут родительские собрания, — коротко пояснила заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы профильного комитета Елена Лелеко. Мы попытались уточнить, как соотносятся мероприятия с антиковидными мерами, но ответа не получили.





Юрист разложила все по полочкам По словам читателей, в указанные даты школы займут не только родителей, но и учеников. — Так как 25-го числа будет проходить митинг, в школе организуют разные мероприятия, которые надо будет посещать, чтобы никого случайно не схватили, — написала нам читательница, чья дочь учится в 39-й гимназии Минска (Фрунзенский район).

В гимназии, куда мы обратились за комментарием, воспитательную работу с внешними событиями не связывают:

— Мероприятия проходят постоянно, в рамках 6-го школьного дня, — говорит заместитель директора по воспитательной работе Ольга Черкасенко. — Есть план, который размещен на сайте гимназии. Кроме того, все классные руководители проводят в течение недели работу с детьми: это либо беседы, либо посещение музея и так далее. На вопрос, будут ли организованы мероприятия 25-го числа, в четверг, собеседница затруднилась ответить: — Насчет 25-го я пока сказать не могу.

Мы только планируем. А вот что нам рассказал педагог одной из школ Гомельской области:

— Поступило задание придумать мероприятия для учащихся и родителей с 25-го по 28-е число, чтобы не допустить их участия в Дне воли. В том числе придется выходить для проведения этих мероприятий на работу в воскресенье. Учитывая шестидневную рабочую неделю, я буду работать 13 дней без выходных. Подобная ситуация по всему району. По словам педагога, мероприятия запланированы на разные темы: соблюдение законодательства, профориентация, профилактика зависимостей. — Это стандартные встречи, которые мы проводим каждую субботу. На указанные 4 дня у меня и социального педагога получится больше десяти таких мероприятий для детей 7−11 классов. Еще два — для родителей. Участников будем звать через классных руководителей, но многие к этому относятся без энтузиазма. В лучшем случае на все приглашения отзовется человек пятьдесят. То есть эта занятость получится «для галочки».









Также читатели сообщают, что на этой неделе подросткам стали активно напоминать об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, шествиях и т.д. «Ребенок учится в гимназии. В родительский чат пришло такое сообщение: «Добрый день, уважаемые родители. Думаю, всем известно, что на 25, 26, 27 марта планируются определенные мероприятия. Давайте постараемся сделать все возможное, чтобы ваши несовершеннолетние дети не пострадали. Так как дети несовершеннолетние, они не имеют права участвовать как в санкционированных, так и в несанкционированных политических мероприятиях. Будет очень обидно, если они по глупости испортят свое будущее". «Мой племянник учится в 5-м классе в гимназии, и сегодня в родительском чате в вайбере классный руководитель сказала, что дети подписали словом «ознакомлен» документ, в котором говорится об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, шествиях и т.д. А еще на выходные запланирована игра под названием «Подросток и закон». Напоминаю, что детям 11−12 лет. Я не думаю, что в таком нежном возрасте дети думают о таких вещах в принципе».







