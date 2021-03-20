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За лозунги из окон на жительниц "Новой Боровой" составлены протоколы

Из окон в "Новой Боровой" женщины выкрикивали лозунги, на них составили протоколы, говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой в пятницу.

"Информация о пикетировании поступила в Боровлянский отдел милиции вечером 7 марта. Звонившие сообщили, что из окон многоквартирных домов в деревне Копище Минского района доносятся протестные лозунги", - пишет interfax.by ссылаясь на сообщение.

Прибывшие на место милиционеры установили, что к нарушению порядка проведения массовых мероприятий причастны две 33-летние жительницы домов на улицах Леонардо да Винчи и Авиационной.

фото для иллюстрации

В отношении женщин составлены административные протоколы.

Там же правоохранители вычислили и 34-летнего минчанина, который 17 марта на флагштоке между двумя домами по улице Амелии Эрхарт повесил бчб-флаг. На мужчину составлен аналогичный протокол.
Новая Боровая, протесты
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