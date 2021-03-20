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Любителей заграничных путешествий будут штрафовать. Это не в Беларуси

В Словакии будут штрафовать за выезд на отдых за границей. Отдыхавшие с начала года за рубежом граждане завезли новые штаммы коронавируса. Теперь таких любителей заграничных путешествий будут штрафовать на €1 тыс.


В Словакии с субботы, 20 марта, вводится временный запрет на выезд на отдых за рубеж. Нарушивших предписание будут штрафовать на одну тысячу евро. Власти вели запрет из-за ситуации с распространением коронавируса, пишет ТАСС.

В стране фиксируют новые COVID-штаммы, которые привезли жители, отдыхавшие за границей. С начала 2021 года за пределами страны побывало около 30 тысяч словаков.

Режим ЧС в Словакии действует с 1 октября 2020 года, а с 1 января карантин, направленный на минимизацию контактов граждан, ужесточили. С 20:00 до 01:00 действует комендантский час, а с 05:00 до 20:00 запрещено выходить из жилых помещений без веской причины.

Население Словакии составляет около 5,5 млн граждан, из которых коронавирусом заболело более 346 тысяч человек. Летальных случаев – около девяти тысяч.

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Также мы писали, что в Словакии зафиксирован первый летальный случай после COVID-прививки. Вскрытие молодой женщины, вакцинированной препаратом AstraZeneca, показало отек мозга, тромбофилию и легочную эмболию.
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