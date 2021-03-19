+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Telegram появилась новая функция

В Telegram появилась возможность создавать голосовые чаты в каналах, при этом количество слушателей теперь не ограничено, сообщается в блоге мессенджера, пишет РИА Новости.

Ранее голосовые чаты можно было создавать только в группах, эта функция появилась в мессенджере в декабре 2020 года.

"Голосовые чаты в каналах и публичных группах не имеют ограничения на количество участников. Беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей, благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией", - говорится в сообщении.

Администраторы публичных групп и каналов теперь могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат. Можно создать отдельные ссылки для спикеров и слушателей - приглашенным выступающим не придется ждать, пока им разрешат включить микрофон, а отдельную ссылку для слушателей удобно публиковать в сообществах с заинтересованной аудиторией.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]