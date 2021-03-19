Еще 2258 человек находятся в тюрьмах.

В результате протестов в Мьянме, которые начались после военного переворота, погибло не менее 224 человек по состоянию на 18 марта. Такие данные привела ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы.





Фактическое число жертв может быть намного больше, уточнили в организации. По информации ассоциации, 2258 человек арестовали после военного переворота в стране.





В четверг, 18 марта, протестующие вышли на улицы в городе Натмаук, где родился национальный герой Аун Сан, написало Reuters. Демонстрации прошли и в других городах. Cилы безопасности во время протестов убили трех человек, отметило агентство. Власти ограничили работу интернета, чтобы помешать протестующим организовываться, пишет gordonua.com





Верховный комиссар ООН по правам человека осудил убийства протестующих, сообщило местное издание Democratiс Voice of Burma.





"Народ Бирмы неоднократно призывал международное сообщество защитить протестующих от сил безопасности и прекратить насилие", – говорится в сообщении.





Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии "Национальная лига за демократию" и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.





После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.





Правоохранители жестко разгоняют митингующих. По данным ООН, 13 марта были убиты 18 человек, а 14-го – 38, среди жертв есть женщины и дети. До этого самым кровавым днем протестов в ООН называли 3 марта – тогда во время разгона пикетчиков силовики застрелили не менее 23 человек и ранили около 100. В том числе были убиты не менее пяти детей.



