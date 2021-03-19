Когда в Минске начнут прививать от COVID-19 всех желающих

Об этом сообщила 19 марта в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» начальник отдела специализированной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Дрозд, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





— Сейчас в поликлиниках ведется запись желающих, — отметила И. Дрозд. — Записаться на прививку можно при обращении к врачу, на сайтах поликлиник, по электронной почте. Перед прививкой — обязательный осмотр врача с измерением температуры, других показателей здоровья. Еще человек подписывает информированное согласие на процедуру вакцинации.





Специалист уточнила, что вакцинация от COVID-19 добровольная.





— Планируем привить 60 % населения для того, чтобы выработался коллективный иммунитет, — добавила она.





В настоящее время в Минске прививают вакциной «Спутник V» (Российская Федерация) медицинских работников, сотрудников учреждений образования, социальных учреждений закрытого типа, например домов-интернатов.





— Все, кому делали первую инъекцию препарата, перенесли процедуру хорошо. Жалоб на ухудшение самочувствия сразу после прививки или спустя несколько дней у пациентов не было, — подчеркнула И. Дрозд. — Также на этой неделе в столичной 39-й поликлинике стали прививать китайской вакциной (Vero китайской корпорации Sinopharm. — Прим. ред.). Пациенты перенесли вакцинацию хорошо.





Говоря о производстве вакцины от ковида в Беларуси, И. Дрозд сказала, что в конце марта — начале апреле на РУП «Белмедпрепараты» должны начать выпуск вакцины «Спутник V». Это будет лицензионное производство. Также в нашей стране ведутся работы по разработке отечественной вакцины от коронавируса.



