"Третья дочь Путина" анонсировала выпуск коллекции одежды с "железной маской"
Так называлось расследование «Проекта» о ее матери
Ролик опубликован в инстаграме бренда, пишет snob.ru
В видео появляются две модели и сама Розова. На ней — черная защитная маска с надписью «железная маска». Судя по всему, это отсылка к расследованию издания «Проект» о матери девушки, оно называлось «Железные маски».
«Это я, Луиза. Я люблю моду, но против ярлыков», — говорит в ролике Розова.
Напомним, расследование «Проекта» вышло в ноябре 2020 года. Издание рассказало о давней знакомой Путина Светлане Кривоногих, семья которой благодаря связи с президентом получила имущество и активы на 7,7 миллиарда российских рублей.
Журналисты также сообщили, что у Кривоногих есть дочь Елизавета Владимировна, «феноменально» похожая на Путина. После расследования девушку, о которой идет речь, нашли в соцсетях, а GQ взял у нее интервью. В нем Розова в том числе рассказала, что разрабатывает капсульную коллекцию одежды.
17:41 19/03/2021
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