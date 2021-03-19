Судья Ольга Неборская поддержала позицию гособвинения и осудила женщину к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Именно такой приговор запросил прокурор Виктор Завадич во время прений сторон, пишет поддержала позицию гособвинения и осудила женщину к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Именно такой приговор запросилво время прений сторон, пишет spring96.org





Напомним, согласно обвинению Светлана Братенкова "приняла активное участие" в нескольких несанкционированных массовых мероприятиях – 16 августа, 23 августа и 6 сентября, где "громко хлопала в ладоши, выходила на проезжую часть и препятствовала движению общественного транспорта по улицам Немига, Володарского, Ленина, проспекту Независимости, чем грубо нарушила общественный порядок и спокойствие граждан".





Ее действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса. О возбуждении уголовного дела женщина узнала из присланного по почте письма.





Свою вину она не признала.





«Я выходила, потому что хотела знать правду. По телевизору показывают одно, в сетях пишут другое. А я хотела слышать и видеть всю правду, что произошло, я имела право на это, как и весь белорусский народ.





Это очень жестоко – [судить] за то, что я выходила, фотографировала, так не должно быть. Надо как-то бороться с этим беспределом!» - сказала Светлана Братенкова после суда.