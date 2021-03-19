Беларусы сообщают о проблемах с интернетом. Комментарий провайдера





При этом у других пользователей этих же провайдеров проблем нет.





Например, читатель из Бреста сообщил Onliner , что у него открываются только белорусские сайты и «у всех на работе такая проблема». В то же время, по его словам, активация Psiphon все возвращает в норму.





«Минск. Не работает интернет ни А1, ни МТС. С Psiphon все работает как надо», — передает другая читательница.





У читателя из Гомеля «отвалился „Пикабу“, остальное нормально работает».





Похоже, что у пользователей «Белтелекома» ситуация получше: сообщают, что проблем с открытием сайтов нет.





Позже А1 прокомментировал ситуацию:





"В период с 15:00 абоненты А1 могли испытывать сложности в работе некоторых сервисов посредством мобильного и/или фиксированного интернета по не зависящим от оператора причинам.





Корректное предоставление доступа к интернет-сервисам было автоматически продолжено после 15:30 по восстановлении сервиса со стороны вышестоящего провайдера".