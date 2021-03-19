Запланированный на субботу показ постановки "Кадиш" в Гродно не состоится. Актеров вызвали в прокуратуру и предупредили, что против них могут начать дело за «разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды», передает Свабода.





Как сообщает в своем Фейсбуке Центр городской жизни, где должен был пройти спектакль, актеров Игоря Уланова, Алексея Станога, Полину Левину, Оксану Машинкову вызвали в прокуратуру города.





Там их предупредили, что в случае, если спектакль увидят зрители, прокуратура не исключает возбуждения против актеров уголовного дела по статье 130 Уголовного кодекса («разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды»).





Слово "Кадиш" означает еврейскую поминальную молитву. В Фейсбуке Центр городской жизни пересказал претензии сотрудников прокуратуры к актерам.