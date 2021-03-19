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Имейте ввиду: с 12 мая в Минске начнут отключать горячую воду

Первый этап отключений горячего водоснабжения в Минске начнется 12 мая.

Об этом рассказал заместитель главного инженера РУП "Минскэнерго" Андрей Жешко на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территории столицы.

"Согласно графикам отключений, предстоит обследовать 96 участков магистральных сетей. Первый этап отключений горячей воды начнется 12 мая, а заключительный планируется завершить 29 августа", - рассказал представитель "Минскэнерго".

При успешных испытаниях тепловых сетей сроки отключения горячей воды будут сокращены. 

"Если сравнивать с прошлым годом, минимальный срок отключения воды составлял семь дней, а максимальный - 14 суток. В этом сезоне постараемся выполнять работы быстрее", - добавил он.
Источник: belta.by
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