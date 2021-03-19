В 51 год от коронавируса умер благочинный церквей Вилейского округа Александр Шмырко
В пятницу, 19 марта, не стало настоятеля храма Преподобной Марии Египетской, иеромонаха Александра Шмырко.
Прихожане сообщают, что отец Александр заболел коронавирусной инфекцией.
Александр Шмырко родом из Витебска. Родился 19 октября 1969 года. Закончил Минскую духовную семинарию. В 2017–м — Минскую духовную академию, был магистром богословия.
Иеромонах Александр Шмырко стал настоятелем храма в 2014 году. Прихожане вспоминают его как чистого, открытого и искреннего человека.
Он продолжил традиции своего предшественника Симеона Матюха — организовывал ежегодный концерт «Свет Рождества Христова», достроил Дом духовного просвещения. А несколько лет назад при отце Александре обновился храм Преподобной Марии Египетской. Его последний вклад — реконструкция крыши и куполов храма, пишет сайт Mlyn.by.
Прихожане помнят отца Александра как глубоко верующего человека, который любил Вилейский район и его жителей, интересовался историей и умел мыслить перспективно, а «если брался за что-то, доводил до конца и основательно».
— Это был открытый и добрый человек, к которому шли за мудрым советом. Мы потеряли достойного человека, — сказали прихожане.
11:47 19/03/2021
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