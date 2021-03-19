











Прихожане сообщают, что отец Александр заболел коронавирусной инфекцией.





Александр Шмырко родом из Витебска. Родился 19 октября 1969 года. Закончил Минскую духовную семинарию. В 2017–м — Минскую духовную академию, был магистром богословия.





Иеромонах Александр Шмырко стал настоятелем храма в 2014 году. Прихожане вспоминают его как чистого, открытого и искреннего человека.





Он продолжил традиции своего предшественника Симеона Матюха — организовывал ежегодный концерт «Свет Рождества Христова», достроил Дом духовного просвещения. А несколько лет назад при отце Александре обновился храм Преподобной Марии Египетской. Его последний вклад — реконструкция крыши и куполов храма, пишет сайт Mlyn.by.





Прихожане помнят отца Александра как глубоко верующего человека, который любил Вилейский район и его жителей, интересовался историей и умел мыслить перспективно, а «если брался за что-то, доводил до конца и основательно».





— Это был открытый и добрый человек, к которому шли за мудрым советом. Мы потеряли достойного человека, — сказали прихожане.







