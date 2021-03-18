



На скамье подсудимых оказались пять человек, обвинявшиеся в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 328 Уголовного кодекса РБ (незаконное с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка наркотических средств и психотропных веществ, совершенное в составе организованной группы).





Как говорится в сообщении пресс-службы Брестского областного суда, один из обвиняемых, «являясь членом организованной группы, с целью осуществления преступной деятельности по незаконному сбыту на территории Республики Беларусь наркотических средств и психотропных веществ через интернет-магазин, из корыстных побуждений в качестве курьера-закладчика забирал оставленные на территории Российской Федерации и Республики Беларусь в тайниках наркотические средства и психотропные вещества (альфа-PVP, амфетамин, мефедрон)».





После этого он незаконно перемещал их через границу, расфасовывал на мелкие партии, оставлял в тайниках, сообщая географические координаты администратору интернет-магазина.





Остальные обвиняемые также являлись членами этой организованной группы и оказались в роли курьеров-закладчиков: забирали оставленные на территории Беларуси в тайниках наркотические средства и психотропные вещества, расфасовывали на мелкие партии, перевозили по стране, делали новые «закладки», сообщая географические координаты администратору интернет-магазина, который предоставлял их покупателям.





Приговором суда, мужчины получили наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до шестнадцати лет. Им также придется выплатить крупный штраф. Кроме того, конфискованы в доход государства автомобиль, принадлежащий одному из обвиняемых, мобильные телефоны и электронные весы.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.