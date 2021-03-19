











По версии гомельских следователей, 20-летний гомельчанин купил в интернете несколько хакерскпих программ, которые подбирают пароли к чужим аккаунтам. С октября 2019 года по май 2020 парень с помощью этого софта подбирал пароли к игровым аккаунтам и смотрел их, пишет kp.by. Самые «прокаченные» он продавал. Сообщается, что у хакера были обнаружены сведения о 10 миллионах чужих аккаунтов. А общая сумма поступивших от покупателей денежных средств, по версии следствия, составила не менее 16 тысяч рублей. Полученные деньги парень тратил на личные нужды, в том числе на свое увлечение игровыми автоматами. Также парень купил базу данных уже взломанных аккаунтов. А еще у него нашли порнографию.





В результате гомельчанину предъявлено обвинение по статьям «Заведомое использование существующих компьютерных программ с целью несанкционированного копирования информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях» и по статье «Хранение с целью распространения порнографических материалов». Сообщается, обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.





А потом был суд. В итоге парня признали виновным: суд назначил фигуранту наказание в виде ограничения свободы на срок три года, а также постановил взыскать с него в доход государства денежные средства, полученные от использования вредоносных программ. Приговор уже вступил в законную силу.



