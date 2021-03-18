Почти как БЧБ-флаг. Минчанину дали 12 суток за флаг Англии в окне





Тот самый флаг Англии. Фото: архив героя





«Белсат» поговорил с ним о бело-красно-белых флагах, условиях на Окрестина и футболе.





Сотрудники поняли, что это не тот флаг





Нашему герою Павлу 39 лет. Он живет в Минске, работал в строительстве. Любит выставки, общаться с интересными людьми и белорусскую музыку. В юности сильно увлекался футболом: болел за минский клуб «Локомотив» и сборную Англии. Давно ему подарили флаг Англии – крест Святого Георгия.





Для антуража в 2016 году он решил повесить его на кухне. На День Воли в 2017 году из-за этого Павел даже имел проблемы:





«Тогда, 25 марта, ко мне приезжали сотрудники, но меня дома не было. Даже на вышке поднимались, чтобы разглядеть, что это за флаг такой. Тогда поняли, что флаг Англии, а не белорусский бело-красно-белый. После этого инцидента претензий не возникало».





После выборов 2020 года Павел понимал, что у него могут быть проблемы из-за цветов флага. Но принципиально решил его не снимать.





«Все-таки он ничего не значит, это же флаг Англии. Какие могут быть вопросы?» – объясняет он.





Так флаг у него и висел вместо занавесок. Периодически Павел его снимал, чтобы постирать и погладить. Вечером 3 марта, когда Павла задержали, флага на окне как раз не было.





Около 23:00 в квартиру позвонили. Мужчины назвались участковыми. Флага не было, но Павел на ноутбуке смотрел фильм авторства Степана Путило.





«Я выключил компьютер, но сотрудники заметили, что я смотрю. Предложили проехать в РУВД, чтобы составить протокол. Я хотел взять флаг, чтобы все убедились, что это святой Георгий. Но мне сказали, что если я хочу его сохранить, то лучше его оставить дома. Обещали, что я вернусь домой», – объясняет Павел.





Команда закрывать всех





В отделении на Павла составили протокол по статье 23.34 и показали снимки фасада его дома. Милиционеры спрашивали, узнает ли он свое окно. Просили также признать свою вину — на это Павел не пошел. В результате в РУВД он провел всю ночь.





Утром, когда уже пришел работник более высокого ранга, Павел начал с ним спорить.





«Я говорил, что они меня обманули. Обещали, что отпустят домой, и солгали».





Суд проходил через Skype. Павел пытался объяснить, что он не согласен с заключением: это не было акцией, флаг использовался как занавеска. Судья даже не знала, о каком флаге идет речь. Ей пришлось гуглить, как он выглядит. Пошла на совещание. По возвращении присудила Павлу 12 суток ареста.





«Было видно, что она через силу выносит это решение. Словно получила команду закрывать всех подряд», – говорит сейчас Павел.









Фотография Павла. Фото: архив героя





Ад на Окрестина





На Окрестина он попал уже вечером. Условия он описывает как «адские, но в хорошей компании».





«Я постоянно был в одной камере. Со мною сидели образованные, интересные, начитанные люди. Все были по статье 23.34. Кто-то флаги вывешивал в окнах, кто-то песни пел в переходах. С бытом было тяжелее: отключили горячую воду, хотя в камерах с неполитическими она была. Администрация забирала матрасы. На одном из обысков забрали ручки, чтобы заключенные не могли писать жалобы».





За все 12 суток Павел лишь трижды был на прогулке. Добились подышать свежим воздухом после того, как спели гимн. Бани или душа не было, умыться можно было только холодной водой. Передачи были, но неизвестно все ли отдавали. Например, еда в основном доходила, а вот книги и сканворды – нет.





«Но нам остались запасы от предыдущих сидельцев. Поэтому, если у вас что-то осталось на сутках, – оставьте в камере», – советует Павел.









Влияние





Пережитое только усилило взгляды Павла.





«Я увидел бессилие системы, что этот маразм пора давно менять. Они думали, что люди отсидят и будут бояться. Но только больше ненависти рождается. Шире глаза открываются на происходящее в стране».





Будет ли Павел дальше вешать флаг? Мужчина в этом не очень уверен.





«Есть и другие способы выразить свою позицию политическую. Флаг у меня, но не на окне, чтобы не провоцировать. Зачем таскать кота за усы, если есть другие методы».





С сокамерниками он поддерживает связь. Говорит, что они называют друг друга «маленькой семьей 23.34». Но не все так радостно: сутки сильно подорвали здоровье матери Павла, у нее начались большие проблемы с сердцем.





Но все равно мужчина верит в светлое будущее.





«Мой прогноз – все будет хорошо. Но не сразу. Любой диктаторский режим плохо кончит. Будь то не сегодня, не завтра и не через месяц. Но будет. Это неизбежно».







