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Испания восьмой в мире узаконила эвтаназию

Воспользоваться таким правом могут совершеннолетние жители страны, имеющие, в том числе, вид на жительство.


В испанском парламенте 202 из 350 депутатов на голосовании в четверг, 18 марта, поддержали законопроект Испанской социалистической рабочей партией о легализации эвтаназии. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на издание RTE.

"Сегодня важный день: мы движемся к признанию прав человека. Мы движемся к более гуманному и справедливому обществу", - заявила депутатам министр здравоохранения Каролина Дариас.

Отмечается, что закон вступит в силу через три месяца. До того времени по регионам должны быть созданы комитеты, которые займутся рассмотрением запросов на соответствующую процедуру.

Указано, что право граждан на эвтаназию может быть реализовано по их просьбе вследствие "страданий из-за неизлечимой болезни или хронического состояния, которое человек испытывает как неприемлемое и которое невозможно смягчить любым другим способом".

Воспользоваться таким правом могут совершеннолетние жители страны, имеющие, в том числе, вид на жительство.

При этом просьба об эвтаназии должна быть подана лично и подтверждена не менее четырех раз за все время рассмотрения заявки. В любой момент заявитель может отозвать или отсрочить свое заявление.

Как известно, ранее за помощь в умерщвлении неизлечимо больного пациента (даже по его просьбе) в Испании предполагалось до 10 лет лишения свободы.

Теперь Испания стала восьмым государством в мире, разрешившим упомянутую процедуру.
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