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В армию Беларуси призовут 100 молодых офицеров запаса

Призыву будут подлежать те белорусы, которые имеют воинское звание офицера и являются зачисленными в запас.


До ста молодых офицеров призовут в Белорусскую армию в текущем году, сообщает Sputnik, со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны республики.

Второй этап проверки армии: из запаса призовут более 1000 человек
Соответствующее распоряжение содержится в указе президента Беларуси Александра Лукашенко, который он подписал в четверг 18 марта.

"В 2021 году в Вооруженные силы призываются до 100 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет, прошедших обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах", – сказали в Минобороны.

Там также уточнили, что призыву будут подлежать те белорусы, которые имеют воинское звание офицера и являются зачисленными в запас.
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