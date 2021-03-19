Подпиши петицию о прекращении пыток в ИВС





«Мы убеждены, что нарушение условий содержания является жестоким обращением и специфическим видом пыток, так как причиняет физические и моральные страдания задержанным, арестованным, их близким и обществу.





Мы считаем, пишет лишенная аккредитации в Беларуси spring96.org, что целью нарушения условий содержания со стороны сотрудников органов внутренних дел является именно причинение физических и моральных страданий людям», - отмечают авторы петиции.





Так, с августа 2020 года распространенной практикой в ИВС стало нарушение следующих правил содержания и обращения с людьми:

























Кроме того, прием передач сократился до одного дня в неделю или вообще приостанавливался на длительный период времени якобы по причине распространения COVID-19, хотя других мер по противодействию вирусу не принимается, а скорее наоборот. И как результат – множество административно арестованных заразились и переболели коронавирусной инфекцией во время отбывания суток или сразу после освобождения.





В петиции отмечаются и другие многочисленные нарушения, имеющие локальный или разовый характер, которые являются результатом несоблюдения принципов ведения административного процесса: гуманности, законности, обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов, неприкосновенности личности, уважения чести и достоинства личности.





«Мы обращаем внимание на только часть правовых норм, которые не соблюдаются, а грубо и осознанно нарушаются сотрудниками изоляторов временного содержания», - подчеркивается в петиции.





Подписанты обращения потребуют от властей:





1. Принять меры по восстановлению прав всех людей, находившихся до суда, отбывших или отбывающих на данный момент административный арест в ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома и ИВС Жодинского ГОВД;

2. Провести полную, объективную и всестороннюю проверку в ЦИП ГУВД Мингорисполкома, изоляторах временного содержания, расположенных по 1-му переулку Окрестина г. Минска, а также в городе Жодино на предмет соответствия условий содержания Правилам внутреннего распорядка мест отбывания административного ареста и иному международному и национальному законодательству;

3. Устранить явные и грубые нарушения условий содержания в ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома, Жодинского ГОВД, указанные в обращении, а также нарушения, имеющие разовый или локальный характер.





Петиция доступна для подписания на сайте petitions.by в течение 5 дней, а после будет направлена в Министерство внутренних дел, Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Департамента финансов и тыла МВД.





При этом коллективные обращения от тридцати и более заявителей подлежат рассмотрению с выездом на место (п. 2 ст. 22 Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц»). Это означает, что представителям государственных органов будет необходимо приехать в ИВСы и знакомится с обстоятельствами, породившими проблемную ситуацию, на месте.



