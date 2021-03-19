Организатор церемонии Олимпиады потерял работу из-за шутки о женщине
Хироси Сасаки обидел бодипозитивщицу и лишился поста.
Фото: krasnoyarsk.bezformata.com
Организатор церемонии Олимпийских игр в Токио Хироси Сасаки неудачно высказался об артистке и потерял свой пост, сообщает Lenta.ru.
Сасаки предложил 33-летней японской бодипозитивной артистке Наоми Ватанабэ на церемонии открытия игр спуститься с неба в костюме свиньи. Ее выступление чиновник предложил назвать Olympig (pig в переводе с английского — свинья).
Идею сочли демонстрирующей пренебрежение к женщинам. 66-летнего чиновника заставили извиниться. После этого Сасаки пришлос подать в отставку.
07:25 19/03/2021
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