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Организатор церемонии Олимпиады потерял работу из-за шутки о женщине

Хироси Сасаки обидел бодипозитивщицу и лишился поста.

Фото: krasnoyarsk.bezformata.com

Организатор церемонии Олимпийских игр в Токио Хироси Сасаки неудачно высказался об артистке и потерял свой пост, сообщает Lenta.ru.

Сасаки предложил 33-летней японской бодипозитивной артистке Наоми Ватанабэ на церемонии открытия игр  спуститься с неба в костюме свиньи. Ее выступление чиновник предложил назвать Olympig (pig в переводе с английского — свинья).

Идею сочли демонстрирующей пренебрежение к женщинам. 66-летнего чиновника заставили извиниться. После этого Сасаки пришлос подать в отставку.
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