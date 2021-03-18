Неизвестные осквернили костел в Новолукомле

Ночью шум в здании услышал настоятель (костел соединен с плебанией). Он попытался выяснить, что происходит, но неизвестные успели скрыться. Настоятель вызвал милицию, сообщает catholicnwews.by.





Милиция установила личности вандалов. Ими оказались 20-летний местный житель и его друг из Минска. Молодые люди распивали алкоголь, а затем житель Новолукомля вспомнил, что у него есть баллончики с краской. Приятели отправились с ними в город. Кроме костела, они разрисовали памятник Федору Озмителю, стены подъезда и нескольких домов, сообщает УВД Витебского облисполкома.





Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.





Скриншот видео МВД



