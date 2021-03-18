Карпенков должен больше 10 тысяч рублей за коммуналку? Фактчек

Телеграм-канал, который нельзя называть, опубликовал жировку, оформленную на имя Ирины Карпенковой — жены экс-начальника ГУБОПиК, а теперь замминистра внутренних дел Николая Карпенкова, пишет euroradio.fmИз документа следует, что силовик должен заплатить больше 10 тысяч рублей. Из них 2,6 тысячи — задолженность, которая сформировалась за прошлый период, а 7,2 тысячи — пеня на 28 февраля.





Жировка на имя жены Карпенкова / тг-канал Антона Мотолько





В товариществе собственников “Радуга-6”, где зарегистрирована квартира жены Николая Карпенкова, нам факт задолженности не подтверждают.





— У нас нет таких задолженностей. Я не знаю, откуда у вас такая информация. И данные жильцов мы вообще не разглашаем по задолженностям. Это конфиденциальная информация, — говорит председатель товарищества.





Но если ввести лицевой счёт из жировки, опубликованной в телеграме, в систему ЕРИП, она автоматически выставит сумму к оплате. По какому-то совпадению эта сумма — 10 055,13 рубля, как в жировке. Имя и адрес плательщика также совпадают с опубликованными в жировке.





Кстати, оплатить долг семьи Карпенковых или его часть через ЕРИП может любой человек. Скинутся ли на замминистра МВД те миллионы белорусов, которых, как он утверждает, он защищает?





Скриншот из системы ЕРИП / Еврорадио





В соцсетях сразу же принялись шутить, что Николай Карпенков присоединился к озвученной в первые дни уличных протестов инициативе не платить коммуналку, чтобы сократить возможности действующих властей по финансированию силовиков. Это, конечно же, не так. Но в доме есть и другие жильцы с крупным долгом в жировках. Например, некто Максим Николаевич Мирный, на которого оформлена одна из квартир, задолжал 1106 рублей. Есть неоплаченные счета на 4572 рубля, 1428 рублей и т. д.





После выборов, когда некоторые плательщики решили в знак протеста игнорировать коммуналку, в их квартирах электричество и водоснабжение отключали уже после двух неоплаченных месяцев. Неизвестно, есть ли свет и вода в квартире Карпенковых. Но сумма долга такова, что можно предположить, что они не платят по жировке годами.





Может быть, жильцы товарищества “Радуга-6” вместе оплачивают какие-то дорогие услуги или содержание дома обходится в копеечку и такие долги для них — это норма? Может быть. Но мы проверили: на большей части квартир из этого дома долгов нет.





Созвониться с Ириной Карпенковой и получить объяснение из первых уст у Еврорадио не получилось: её мобильный недоступен. Домашний телефон никто не поднял, но мы слышали длинные гудки — то есть его по крайней мере не отключили за неуплату.



