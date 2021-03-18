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В сети появился дизайн iPhone с гибким экраном

Изображения первого складного смартфона от Apple созданы на основе многочисленных утечек и слухов об устройстве.

Фото: letsgodigital.org
Ожидаемый дизайн складного смартфона iPhone Flip

Портал Letsgodigital представил серию 3D-рендеров первого складывающегося iPhone на основе актуальных утечек, пишет korrespondent.net
Как ожидается, смартфон от Apple с гибким экраном будет выполнен в форм-факторе раскладушки, что уже реализовано в Motorola и Samsung. При этом вероятно, что поставщиком гибких OLED-матриц для Apple станет именно южнокорейская компания.
 Внешность будущего гаджета перекликается с квадратным дизайном iPhone 12. Рядом с камерным блоком на рендерах можно заметить дополнительный экран, на котором будет отображаться различная сервисная информация.
 По данным сетевых информаторов, первый гибкий iPhone получит название Fold и будет представлен не раньше 2022 года. 
 
Ранее сообщалось, что по прогнозам, первый потенциальный смартфон Tesla будет поддерживать майнинг Marscoin и сможет подключаться к интернету Starlink.
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