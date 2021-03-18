Стоп-кадр из официального трейлера. Источник: thecouriermovie.com





Он пояснил, что с локациями было трудно, потому что группа не могла работать в России. Собирались снимать через пару дней в белорусском Минске. Но в самую последнюю минуту не смогли получить здесь договоренность, что съемки разрешат.





Белорусскую столицу Кук охарактеризовал как невероятное место. Он отметил, что город был отстроен сразу после Второй мировой, там до сих пор есть 30-футовая статуя Ленина, и архитектура созвучна той монолитной эпохе.





Поэтому в Минск очень хотелось попасть. Однако с большой неохотой пришлось отказаться от планов и сделать все с помощью голубого фона в Праге, заключил режиссер.





В официальном трейлере фильма действительно можно найти как минимум одну сцену со зданием, которое сильно напоминает один из самых известных архитектурных объектов Минска – Дворец Республики.





Для справки, историческая лента «Курьер» повествует о реальном персонаже – бизнесмене Гревилле Винне, британском шпионе в Советском Союзе, являвшемся связным с полковником ГРУ Генштаба Минобороны СССР Олегом Пеньковским в 1960-х.





Картина первоначально носила название «Железная кора», а в русском варианте фигурирует как «Игры шпионов». Премьера состоялась в США на фестивале «Сандэнс» в январе 2020 года.

Однако прокат стартует 19 марта 2021 года.







