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Прокурор запросил для Игоря Банцера полтора года «химии». Свидетель милиционер не явился в суд

В суде Ленинского района Гродно началось очередное судебное заседание по делу музыканта Игоря Банцера, который держит сухую голодовку уже 16 дней.

Люди пришли в суд поддержать Игоря Банцера 18 марта. Фото: belsat.eu

Свидетель, милиционер Виталий Конюшко, через которого заседание отложили на неделю, так и не явился на суд.
За время голодовки Игорь очень похудел. Он выглядит бодро, но взволнованно. Голос охрип.
«Они кричали, что я пью с «толчка», чтобы сделать из меня «петуха». Но такого не было! Они хотят, чтобы я «вскрылся», но не дождутся», – кричал Банцер, пока люди заходили в судебный зал.
Во время судебного заседания Игорь подал ходатайство о замене исследующих его медиков на врачей не из тюрьмы. Но его отстранили.

«Во вторник тюремный медик сказал, что если я буду терять сознание, меня обколят наркотиками. Если буду отказываться от принудительного кормления, из меня сделают «овощ». Я голодовку не прекращу, и делаю ходатайство, чтобы меня обследовали медики не из тюрьмы», – сказал Банцер во время суда.

Прокурор запросил для Игоря полтора года «химии», а также изменить меру пресечения на подписку о невыезде, но Игорь не согласился.

«Я не изменюсь. Я останусь Банцером. Поэтому прошу дать мне три года реальной колонии», – сказал Банцер в ходе прений.

На своем последнем слове Игорь зачитал Апологию Сократа.

Приговор будет озвучен завтра, 19 марта, в 10:30.
АД/МВ, belsat.eu
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