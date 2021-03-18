Люди пришли в суд поддержать Игоря Банцера 18 марта. Фото: belsat.eu





Свидетель, милиционер Виталий Конюшко, через которого заседание отложили на неделю, так и не явился на суд.

За время голодовки Игорь очень похудел. Он выглядит бодро, но взволнованно. Голос охрип.

«Они кричали, что я пью с «толчка», чтобы сделать из меня «петуха». Но такого не было! Они хотят, чтобы я «вскрылся», но не дождутся», – кричал Банцер, пока люди заходили в судебный зал.

Во время судебного заседания Игорь подал ходатайство о замене исследующих его медиков на врачей не из тюрьмы. Но его отстранили.





«Во вторник тюремный медик сказал, что если я буду терять сознание, меня обколят наркотиками. Если буду отказываться от принудительного кормления, из меня сделают «овощ». Я голодовку не прекращу, и делаю ходатайство, чтобы меня обследовали медики не из тюрьмы», – сказал Банцер во время суда.





Прокурор запросил для Игоря полтора года «химии», а также изменить меру пресечения на подписку о невыезде, но Игорь не согласился.





«Я не изменюсь. Я останусь Банцером. Поэтому прошу дать мне три года реальной колонии», – сказал Банцер в ходе прений.





На своем последнем слове Игорь зачитал Апологию Сократа.





Приговор будет озвучен завтра, 19 марта, в 10:30.







