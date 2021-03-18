Первая в мире страна закончила вакцинацию. Не Израиль
Все взрослое население Гибралтара получило прививки от коронавируса. Страна насчитывает 34 тысяч жителей.
Гибралтар стал первой в мире страной, которая завершила вакцинацию от коронавируса. Об этом в четверг, 18 марта, со ссылкой на заявление главы минздрава Великобритании Мэтта Хэнкока сообщает Reuters.
«Мы снабжаем Гибралтар, как и все наши территории, вакцинами. И я рад, что могу сообщить парламенту, что вчера Гибралтар стал первой страной в мире, завершившей программу вакцинации всего своего взрослого населения», — рассказал глава Минздрава.
Население Гибралтара — территории, которая считается заморским регионом Великобритании, что оспаривает Испания, — составляет около 34 тысяч человек. Живущие там иностранцы тоже имеют право на участие в программе вакцинации.
К слову, Великобритания также значительно продвинулась в вакцинации, там прививки получила уже почти половина взрослого населения, пишет telegraf.by
Напомним, что ранее Израиль объявил о победе над коронавирусом. Власти страны планируют до конца марта вакцинировать от COVID-19 все взрослое население.
18:44 18/03/2021
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