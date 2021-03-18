+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Первая в мире страна закончила вакцинацию. Не Израиль

Все взрослое население Гибралтара получило прививки от коронавируса. Страна насчитывает 34 тысяч жителей.

Гибралтар стал первой в мире страной, которая завершила вакцинацию от коронавируса. Об этом в четверг, 18 марта, со ссылкой на заявление главы минздрава Великобритании Мэтта Хэнкока сообщает Reuters.

«Мы снабжаем Гибралтар, как и все наши территории, вакцинами. И я рад, что могу сообщить парламенту, что вчера Гибралтар стал первой страной в мире, завершившей программу вакцинации всего своего взрослого населения», — рассказал глава Минздрава.


Население Гибралтара — территории, которая считается заморским регионом Великобритании, что оспаривает Испания, — составляет около 34 тысяч человек. Живущие там иностранцы тоже имеют право на участие в программе вакцинации.

К слову, Великобритания также значительно продвинулась в вакцинации, там прививки получила уже почти половина взрослого населения, пишет telegraf.by

Напомним, что ранее Израиль объявил о победе над коронавирусом. Власти страны планируют до конца марта вакцинировать от COVID-19 все взрослое население.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]