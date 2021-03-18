+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Свастику и символы СС нарисовали на здании синагоги в Гомеле

Свастику и символы СС нарисовали на здании синагоги в Гомеле, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" глава гомельской еврейской общины "Бейт Яаков" Йосеф Жолудев в четверг.

"Свастику и символы СС нарисовали позади здания синагоги. Насколько мне известно, владелец (еврейская община арендует здесь часть помещений - ИФ) сообщил об инциденте в милицию", - рассказал Жолудев. 

По его словам, свастику на здании синагоги рисовали и в прежние годы, например, в 2014-м. Община воспринимает это как проявление бытового антисемитизма, хулиганства.

На сайте общины "Бейт Яаков" сказано, что евреи появились в Гомеле в первой половине XVI века. На рубеже XIX-XX они составляли большую часть населения города. В годы Великой Отечественной войны на его территории было создано 4 гетто, где содержалось около 4 тыс. евреев. Практически все они были расстреляны. Вблизи города воздвигнут памятник жертвам нацизма. 
После войны число проживающих в Гомеле евреев постепенно уменьшалось. С конца 1980-х годов началось восстановление еврейской жизни в Гомеле. Была воссоздана еврейская община "Бейт Яаков", её членами себя считают около 200 евреев.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]