Свастику и символы СС нарисовали на здании синагоги в Гомеле

"Свастику и символы СС нарисовали позади здания синагоги. Насколько мне известно, владелец (еврейская община арендует здесь часть помещений - ИФ) сообщил об инциденте в милицию", - рассказал Жолудев.





По его словам, свастику на здании синагоги рисовали и в прежние годы, например, в 2014-м. Община воспринимает это как проявление бытового антисемитизма, хулиганства.





На сайте общины "Бейт Яаков" сказано, что евреи появились в Гомеле в первой половине XVI века. На рубеже XIX-XX они составляли большую часть населения города. В годы Великой Отечественной войны на его территории было создано 4 гетто, где содержалось около 4 тыс. евреев. Практически все они были расстреляны. Вблизи города воздвигнут памятник жертвам нацизма.

После войны число проживающих в Гомеле евреев постепенно уменьшалось. С конца 1980-х годов началось восстановление еврейской жизни в Гомеле. Была воссоздана еврейская община "Бейт Яаков", её членами себя считают около 200 евреев.



