И снова коммунальная катастрофа: Жодино остался без воды
Жодино остался без воды из-за аварии на электросетях.
В Жодино утром 18 марта пропала вода. Читатели EX-PRESS.BY сообщают, что около 9 утра из кранов пошла грязная вода, после чего пропала вовсе.
— Сегодня в 9:00 произошла авария на электросетях, — сообщает telegram-канал «Жодзiнскiя навины» со ссылкой на РЭС. — Произошло отключение распределительного пункта на подстанции БЕЛАЗа, питающей большую часть города, в том числе и водозабор «Северный».
Сейчас аварию устраняют. Борисовские спасатели предоставят дизель-генератор мощностью 300 кВт для восстановления работы водозабора
16:47 18/03/2021
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