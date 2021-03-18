Весну за окном видите? А она уже пришла: клещи атакуют





Как правило, когда становится теплее, их активность возрастает, а с понижением температуры прекращается. Пик, по словам специалистов, ожидается в апреле-мае.

Клещи чаще водятся в смешанных лесах, городских парках, скверах, на дачных участках, в зарослях, а также на опушках леса с кустарниками. Могут обитать на сырых лугах с высокой травой, особенно вдоль рек и озер.







