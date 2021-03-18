Минобразования передумало повышать плату за обучение в вузах

Об этом сегодня сообщил министр образования Игорь Карпенко.





"Повышение стоимости обучения в государственных учреждениях образования пока не планируется", - цитирует Карпенко БелТА.





Действительно, вопрос повышения стоимости обучения для студентов-платников обсуждался на совещании ректоров.





"Вместе с тем Министерством образования изучены возможности учреждений высшего и среднего специального образования по компенсации дополнительных затрат, связанных с повышением с 1 января 2021 года заработной платы работников вузов и иных затрат при реализации образовательных программ высшего и среднего специального образования на платной основе в государственных учреждениях образования. Принято решение не повышать установленную оплату за обучение, - добавил Карпенко. - Повышение заработной платы и других затрат на реализацию образовательных программ будет осуществляться за счет оптимизации иных расходов учреждений образования".





Ранее сообщалось, что несколько вузов Беларуси планируют повысить стоимость обучения для студентов на 5-12%.