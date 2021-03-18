Заявку на проведение Дня Воли подавала дочь - уволили мать

Пинчанка Светлана Шостак работала медсестрой в местной поликлинике №1. 10 марта её неожиданно пригласили на беседу к начальству, пишет Медиа-Полесье





И поинтересовались, как она относится к гражданской позиции своей дочери Татьяны, одобряет или осуждает? Лукавить Светлана не стала и ответила, что во всём поддерживает дочь.





– Значит, по собственному желанию?





Пришлось согласиться. Предать своего ребёнка она не могла и в тот же день написала заявление об увольнении по соглашению сторон. До окончания контракта оставалось три месяца.





Женщина считает себя человеком законопослушным, даже налог на домашнюю собачку, которая по своим объёмам меньше кота, добровольно уплачивает. Животное имеет паспорт, ему сделаны всевозможные прививки.





Никогда прежде она не заявляла о своей гражданской позиции, не интересовалась политикой. Жила и работала как все. Впервые осознание того, что в обществе происходит что-то неладное, пришло в 2017 году после выхода президентского декрета о тунеядстве.





– Чтобы обеспечить семью, мой муж постоянно выезжает на заработки за пределы страны, потому что в своём городе нет работы. А его причислили к числу социальных иждивенцев, – возмущается Светлана.





События, последовавшие за президентскими выборами 2020 года, усилили не только внутренний, но и внешний протест.





– Каждому гражданину страны гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством, – цитирует Светлана основной закон страны. – Что такого противозаконного сделала моя дочь, что мне пришлось отчитываться перед своими работодателями?!





Ответ находится на поверхности. Татьяна подала в Пинский горисполком заявку на проведение в городе 25 марта 2021 года мероприятия в честь Дня Воли.





Ни она, ни её дочь Татьяна ни разу не привлекались к административной ответственности по самой распространённой сегодня статье 23.34 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».





Но Татьяну в прокуратуру для профилактической беседы вызывали. Повод для разговора нашёлся. Её видели на улице Ленина в компании с нынешним председателем Пинской организации БСДП («Грамада») Вероникой Ивановой.





А в феврале 2021 года в квартире Шостак прошёл обыск. Изъяли жёсткий диск из стационарного компьютера. Затем Татьяну доставили в ГОВД и взяли там у неё отпечатки пальцев. Девушка понимает, что такое внимание к её персоне связано с членством в БСДП («Грамада»).





Большинство её идейных товарищей привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии и по закону не могут выступать организаторами пикетов, митингов и шествий.





Чистая в этом отношении биография осталась только у неё и ещё нескольких человек. Потому она от партии подала заявление в Пинский горисполком на проведение санкционированного мероприятия в честь Дня Воли.





Осенью прошлого года заявку в Пинский горисполком на проведение митинга для встречи с депутатами подавал её парень. Во время первой же акции протеста его задержали и осудили на 10 суток административного ареста.





У городских властей тут же появилось законное основание ответить на его заявку отказом. Чтобы не подвести соратников по партии, Татьяна сегодня не решается лишний раз выйти из дома. Опасается возможной провокации.





Девушка солидарна с той частью молодёжи, которая считает, что стране необходимы перемены, особенно в части государственной идеологии. Три года назад Татьяна окончила школу со средним баллом аттестата 9,8.





С лёгкостью поступила в Полесский государственный университет. Но вскоре забрала документы. Поняла, что в существующей системе идеологической обработки ей будет очень некомфортно.





Мама дочку поняла и не осудила. Более того, после событий августа 2020 года они вместе вступили в БСДП («Грамада»). До ноября 2020 года в окне их квартиры висел БЧБ-флаг. Сигнал об этом поступил по месту работы Светланы, пришлось объясняться перед начальством.





Медсестре открытым текстом сказали, что она работает в госучреждении, и её гражданская позиция не должна расходиться с позицией органов государственной власти. После того, как за флаги в окне стали штрафовать, символ протеста пришлось снять.





Глава семьи в протестных движениях не участвует, но мечты своих девочек на перемены в стране поддерживает.





Ещё недавно в семье Шостак было два кормильца. Сегодня остался только один. Оставшись без работы, Светлана пока не знает, чем будет заниматься дальше. Но уверена, работа для неё найдётся. Главное не упасть духом, не потерять честь и совесть.