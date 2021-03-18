Прав не будет никаких - от слова совсем. Уже по закону
Генпрокуратура анонсировала проект поправок к закону о "противодействии экстремизму". Вывод - правовой дефолт в стране становится законом.
Генпрокуратура подготовила к внесению изменения в законодательство о "противодействии экстремизму и реабилитации нацизма"
Согласно проекту прокурор, органы госбезопасности и внутренних дел получат право при выявлении признаков "экстремистских" действий выносить предписания учредителям и руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям при отсутствии оснований для привлечения их к уголовной ответственности.
Невыполнение таких требований, а также повторное в течение года вынесение предписания — основание для ликвидации организации, прекращения деятельности ИП. При этом дела о признании организации "экстремистской" и ее ликвидации будут рассматриваться судом первой инстанции в сокращенные сроки: до одного месяца со дня принятия заявления.
Для учредителей и участников "экстремистских организаций" предусмотрен запрет в течение 5 лет учреждать новые организации и СМИ.
МВД будет вести перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к "экстремистской" деятельности.
Граждане, осужденные за преступления, связанные с "экстремизмом", будут включены в данный перечень и лишены права на занятие отдельными видами деятельности, например сопряженной с оборотом наркотических средств, оружия и боеприпасов, педагогической, издательской. Их финансовые операции будут подлежать особому контролю.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, попавшим в такой перечень, будет запрещен въезд на территорию страны, а для граждан Беларуси это обстоятельство станет основанием для утраты приобретенного гражданства.
Расширено понятие "экстремистские материалы": к ним будут отнесены не только информационная продукция, но и символика, атрибутика, предназначенные для "экстремистской" деятельности и ее пропаганды.
В законопроекте о внесении изменений в Закон Республики Беларусь "О средствах массовой информации" предусмотрено право Генерального прокурора, прокуроров областей, города Минска ограничить доступ к интернет-ресурсу и сетевому изданию, через которые распространяются сведения, направленные на "пропаганду войны", "экстремистской" деятельности или содержащие призывы к такой деятельности, а также другая и ормация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Беларуси.
В Трудовом кодексе будет установлен безусловный запрет на выдвижение политических требований при проведении забастовки.
Расширены основания для привлечения к уголовной ответственности за "экстремистские" проявления. Особенно за те из них, которые сопровождаются насилием или угрозой его применения к сотрудникам ОВД, должностным лицам при выполнении ими служебных обязанностей, иным лицам, выполняющим общественный долг.
Предусмотрено усиление ответственности за "сопротивление" сотрудникам ОВД и лицам, охраняющим общественный порядок, применение к ним насилия.
Кроме того, будет введена ответственность за публичное оскорбление близких представителя власти.
Предложено наказывать в уголовном порядке за незаконный сбор либо распространение информации о частной жизни или персональных данных граждан, а также ввести повышенную ответственность за такие действия в отношении лица или его близких в связи с осуществлением служебной деятельности или выполнением общественного долга.
Предполагается также криминализировать неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.
Впервые вводится ответственность за такие проявления "экстремизма", как участие в "экстремистском" формировании, финансирование "экстремистской" деятельности, вербовка, обучение и подготовка лица для участия в названной деятельности.
Предложено установить уголовную ответственность за распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении граждан, деятельности органов государственной власти и управления, дискредитирующих Беларусь, если такие действия совершены в любом публичном выступлении, включая СМИ и площадки в сети Интернет.
В проекте также идет речь об уголовной ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности страны.
Предлагается привлекать к ответственности и за распространение запрещенной информации владельцами интернет-ресурсов, которые не являются СМИ.
Ну что тут можно сказать. "Когда правительство нарушает права народа, восстание составляет для каждой части народа самое священное из прав и самую необходимую из обязанностей" - так гласит Декларация прав человека и гражданина Великой Французской революции.
Как мы помним из истории, для монархов революция закончилась весьма печально.
Кажется, правящий нынче в Беларуси режим решил повторить судьбу своих французских монархических предшественников.
"Белорусский партизан"
15:22 18/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение