Прав не будет никаких - от слова совсем. Уже по закону

Согласно проекту прокурор, органы госбезопасности и внутренних дел получат право при выявлении признаков "экстремистских" действий выносить предписания учредителям и руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям при отсутствии оснований для привлечения их к уголовной ответственности.





Невыполнение таких требований, а также повторное в течение года вынесение предписания — основание для ликвидации организации, прекращения деятельности ИП. При этом дела о признании организации "экстремистской" и ее ликвидации будут рассматриваться судом первой инстанции в сокращенные сроки: до одного месяца со дня принятия заявления.





Для учредителей и участников "экстремистских организаций" предусмотрен запрет в течение 5 лет учреждать новые организации и СМИ.





МВД будет вести перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к "экстремистской" деятельности.





Граждане, осужденные за преступления, связанные с "экстремизмом", будут включены в данный перечень и лишены права на занятие отдельными видами деятельности, например сопряженной с оборотом наркотических средств, оружия и боеприпасов, педагогической, издательской. Их финансовые операции будут подлежать особому контролю.





Иностранным гражданам и лицам без гражданства, попавшим в такой перечень, будет запрещен въезд на территорию страны, а для граждан Беларуси это обстоятельство станет основанием для утраты приобретенного гражданства.





Расширено понятие "экстремистские материалы": к ним будут отнесены не только информационная продукция, но и символика, атрибутика, предназначенные для "экстремистской" деятельности и ее пропаганды.





В законопроекте о внесении изменений в Закон Республики Беларусь "О средствах массовой информации" предусмотрено право Генерального прокурора, прокуроров областей, города Минска ограничить доступ к интернет-ресурсу и сетевому изданию, через которые распространяются сведения, направленные на "пропаганду войны", "экстремистской" деятельности или содержащие призывы к такой деятельности, а также другая и ормация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Беларуси.





В Трудовом кодексе будет установлен безусловный запрет на выдвижение политических требований при проведении забастовки.





Расширены основания для привлечения к уголовной ответственности за "экстремистские" проявления. Особенно за те из них, которые сопровождаются насилием или угрозой его применения к сотрудникам ОВД, должностным лицам при выполнении ими служебных обязанностей, иным лицам, выполняющим общественный долг.





Предусмотрено усиление ответственности за "сопротивление" сотрудникам ОВД и лицам, охраняющим общественный порядок, применение к ним насилия.





Кроме того, будет введена ответственность за публичное оскорбление близких представителя власти.





Предложено наказывать в уголовном порядке за незаконный сбор либо распространение информации о частной жизни или персональных данных граждан, а также ввести повышенную ответственность за такие действия в отношении лица или его близких в связи с осуществлением служебной деятельности или выполнением общественного долга.





Предполагается также криминализировать неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.





Впервые вводится ответственность за такие проявления "экстремизма", как участие в "экстремистском" формировании, финансирование "экстремистской" деятельности, вербовка, обучение и подготовка лица для участия в названной деятельности.





Предложено установить уголовную ответственность за распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении граждан, деятельности органов государственной власти и управления, дискредитирующих Беларусь, если такие действия совершены в любом публичном выступлении, включая СМИ и площадки в сети Интернет.





В проекте также идет речь об уголовной ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности страны.





Предлагается привлекать к ответственности и за распространение запрещенной информации владельцами интернет-ресурсов, которые не являются СМИ.