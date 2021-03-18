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Генпрокуратура возбудит дело по факту геноцида белорусского народа

Но это не то, о чем вы подумали

Генпрокуратура намерена возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны, заявил генеральный прокурор Андрей Швед.

"Генпрокуратура несколько месяцев назад начала работу, направленную на то, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. (…) в ближайшее время такой вопрос будет рассмотрен", - сказал он.

Швед также рассказал, что Генпрокуратура совместно с парламентом подготовила проект закона, направленный на "противодействие героизации нацизма".

В данной связи Швед отметил, что в СМИ и интернете появились высказывания, направленные на то, чтобы обелить "нацистских преступников, которые в годы Великой Отечественной войны совершили злодеяние против белорусского народа, устроили здесь геноцид".
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