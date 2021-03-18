+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Денег нет, но вы держитесь: педагогам раздали "благодарности" от Лукашенко

17 марта в администрации Московского района Минска учителям и сотрудникам школ вручают благодарственные письма от Лукашенко.

“Особо отличившимся на выборах учителям и воспитателям наших детей”, — комментируют в одном из дворовых чатов Московского района, передает euroradio.fm

В списке действительно нашлись члены участковых избирательных комиссий. В том числе — с участков, в работе которых были найдены нарушения.

9 августа закрыли журналиста в кабинете

Заместитель директора по учебной работе школы №207 Ольга Шкваренко председательствовала в УИК №100. Как сообщали независимые наблюдатели, во время досрочного голосования здесь была завышена явка избирателей. На участке не было шторок в кабинках для голосования, а на его территорию под предлогом эпидемиологической обстановки не допустили независимого наблюдателя.

9 августа комиссия в полном составе “эвакуировалась из здания школы при сопровождении милиции при выключенном свете” — так события дня выборов описывает платформа “Зубр”. Протокол с результатами выборов вывешен не был.

Учитель истории и обществоведения школы №209 Николай Рубанков был председателем избирательной комиссии на участке №93. Аккредитованные наблюдатели жаловались, что во время досрочного голосования их не пускали в школу, “так как это режимный объект”. И вообще, “всё время занято первой пятёркой наблюдателей”. Также они рассказывали, что у кабинок на участках не было ни дверей, ни штор.

Председателем комиссии на участке №98 была воспитатель группы продлённого дня школы №215 Екатерина Роговец. Там в день голосования произошла такая история: журналистку Еврорадио, которая приехала делать репортаж с избирательного участка, долго убеждали, что там нельзя фотографировать, а потом и вовсе закрыли в кабинете. Но вскоре выпустили. 

А заместитель директора школы Наталья Данченко (которой тоже пришла благодарность от Лукашенко) в тот же день рассказывала госагентству БЕЛТА, что всё было по-другому. 


“Морально вынесли” выборы

“При чём здесь выборы? — удивляется в ответ на вопрос Еврорадио начальница управления по образованию администрации Московского района Алла Куницкая. — Прошлый год был очень тяжёлый для перестройки педагогов, COVID-19 внёс свои изменения. 

Педагоги весь год работали и находили приёмы и методы для того, чтобы учить детей и давать им знания в полном объёме. Было создано много электронных продуктов, которые сегодня могут использовать ученики”.   

В то же время чиновница говорит, что педагоги и воспитатели, которых сегодня награждают в Беларуси, работали во время выборов. И это был ещё один период, который они “морально вынесли”.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]