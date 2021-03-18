“Особо отличившимся на выборах учителям и воспитателям наших детей”, — комментируют в одном из дворовых чатов Московского района, передает euroradio.fm





В списке действительно нашлись члены участковых избирательных комиссий. В том числе — с участков, в работе которых были найдены нарушения.





9 августа закрыли журналиста в кабинете

Заместитель директора по учебной работе школы №207 Ольга Шкваренко председательствовала в УИК №100. Как сообщали независимые наблюдатели, во время досрочного голосования здесь была завышена явка избирателей. На участке не было шторок в кабинках для голосования, а на его территорию под предлогом эпидемиологической обстановки не допустили независимого наблюдателя.





9 августа комиссия в полном составе “эвакуировалась из здания школы при сопровождении милиции при выключенном свете” — так события дня выборов описывает платформа “Зубр”. Протокол с результатами выборов вывешен не был.





Учитель истории и обществоведения школы №209 Николай Рубанков был председателем избирательной комиссии на участке №93. Аккредитованные наблюдатели жаловались, что во время досрочного голосования их не пускали в школу, “так как это режимный объект”. И вообще, “всё время занято первой пятёркой наблюдателей”. Также они рассказывали, что у кабинок на участках не было ни дверей, ни штор.





Председателем комиссии на участке №98 была воспитатель группы продлённого дня школы №215 Екатерина Роговец. Там в день голосования произошла такая история: журналистку Еврорадио, которая приехала делать репортаж с избирательного участка, долго убеждали, что там нельзя фотографировать, а потом и вовсе закрыли в кабинете. Но вскоре выпустили.





А заместитель директора школы Наталья Данченко (которой тоже пришла благодарность от Лукашенко) в тот же день рассказывала госагентству БЕЛТА, что всё было по-другому.









“Морально вынесли” выборы

“При чём здесь выборы? — удивляется в ответ на вопрос Еврорадио начальница управления по образованию администрации Московского района Алла Куницкая. — Прошлый год был очень тяжёлый для перестройки педагогов, COVID-19 внёс свои изменения.





Педагоги весь год работали и находили приёмы и методы для того, чтобы учить детей и давать им знания в полном объёме. Было создано много электронных продуктов, которые сегодня могут использовать ученики”.





В то же время чиновница говорит, что педагоги и воспитатели, которых сегодня награждают в Беларуси, работали во время выборов. И это был ещё один период, который они “морально вынесли”.