"Так случилось, что эти дни нахожусь в России. Очень интересный опыт - проживание в станице, кругом то русские, то армяне, то курды, то адыгейцы - Ноев ковчег...





В одной из компаний, обсуждая ситуацию в Беларуси, мне тут рассказали, как отреагировал и на протесты, и на действия белорусских властей один из кавказских криминальных авторитетов. Кавказ тут повсюду, так что...





Да, так вот, по рассказу, когда человек этот смотрел фото и видео августа-сентября из Минска, он молчал и не было понятно, что у него на уме.





Но когда он увидел знаменитые кадры стоящих на лавочке людей, снявших обувь, он сказал лишь: "Они (власти) - инородцы в этой стране. Они не белорусы, они этому народу чужие. Чтобы с такими людьми - и так..."





Человек, рассказывавший мне этот случай, особо не комментировал, но сделал небольшой акцент: "Заметь, это сказал не доктор философских наук и какой-то там гуманист. Это сказал кавказский криминальный авторитет", пишет Кузнецов.







