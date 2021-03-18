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Криминальный авторитет с Кавказа - о правящем в Беларуси режиме: Они - инородцы в этой стране, они этому народу чужие

Интересную историю рассказал аналитик Петр Кузнецов.
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"Так случилось, что эти дни нахожусь в России. Очень интересный опыт - проживание в станице, кругом то русские, то армяне, то курды, то адыгейцы - Ноев ковчег...

В одной из компаний, обсуждая ситуацию в Беларуси, мне тут рассказали, как отреагировал и на протесты, и на действия белорусских властей один из кавказских криминальных авторитетов. Кавказ тут повсюду, так что...

Да, так вот, по рассказу, когда человек этот смотрел фото и видео августа-сентября из Минска, он молчал и не было понятно, что у него на уме.

Но когда он увидел знаменитые кадры стоящих на лавочке людей, снявших обувь, он сказал лишь: "Они (власти) - инородцы в этой стране. Они не белорусы, они этому народу чужие. Чтобы с такими людьми - и так..."

Человек, рассказывавший мне этот случай, особо не комментировал, но сделал небольшой акцент: "Заметь, это сказал не доктор философских наук и какой-то там гуманист. Это сказал кавказский криминальный авторитет", пишет Кузнецов.
"Белорусский партизан"
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