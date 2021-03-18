



"10% населения земного шара или 10% в любом городе и населенном пункте - среднее такое число людей не реагируют на вакцинацию, не только сегодняшними вакцинами, но это касается практически всех вакцин. Здесь главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена", - сказала она в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".





По словам Поповой, в таком случае те 10%, которые не могут выработать иммунитет, тоже окажутся защищены, поскольку вирусу будет негде распространиться.





Роспотребнадзор заявил, что если после вакцинации нет иммунитета - нужно идти к врачу, в этой ситуации могут помочь специальные схемы иммунизации, пишет РИА Новости.



