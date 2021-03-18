Каждый десятый не реагирует на прививку от коронавируса и не получает иммунитет
Примерно у 10% людей не вырабатывается иммунитет после вакцинации, это касается почти всех препаратов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эти люди все равно будут защищены, потому что вирусу негде распространяться, если прививки сделают большинство.
"10% населения земного шара или 10% в любом городе и населенном пункте - среднее такое число людей не реагируют на вакцинацию, не только сегодняшними вакцинами, но это касается практически всех вакцин. Здесь главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена", - сказала она в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
По словам Поповой, в таком случае те 10%, которые не могут выработать иммунитет, тоже окажутся защищены, поскольку вирусу будет негде распространиться.
Роспотребнадзор заявил, что если после вакцинации нет иммунитета - нужно идти к врачу, в этой ситуации могут помочь специальные схемы иммунизации, пишет РИА Новости.
11:34 18/03/2021
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