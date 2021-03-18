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Зрелище не для слабонервных: фура с трупами коров перевернулась под Бобруйском

В Бобруйском районе опрокинулся седельный тягач Mercedes-Benz в составе фургоном-рефрижератором.

17 марта около 18:30 48-летний житель Заславля, управляя тягачом с полуприцепом, на дорожной развязке при спуске с автодороги Бобруйск-Мозырь-граница Украины (Р-31) на автодорогу Минск-Гомель (М-5), проезжая закругление дороги, на участке, обозначенном дорожными знаками «Направление поворота», не учёл особенности транспортного средства и инертность перевозимого груза (висящие на крюках в рефрижераторе говяжьи туши).

В результате автомашина накренилась, опрокинулась через барьерное ограждение, перевернувшись, встала на колёса.

Тягач с полуприцепом получили механические повреждения. Водителя из покорёженной кабины деблокировали спасатели МЧС. С травмами он госпитализирован, сообщает ГАИ Могилева.
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