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От COVID-19 умер президент Танзании, отрицавший коронавирус

Президент Танзании Джон Магуфули умер от коронавируса. Политику был 61 год, и он отрицал существование вируса. Информацию подтвердил государственный телеканал TBC.




Ранее кенийское издание Nation сообщало, что «лидер одной из африканских стран, не появлявшийся на публике около двух недель, госпитализирован с коронавирусом в больницу в Найроби». Позже факт госпитализации в Кении именно президента Танзании подтвердил лидер оппозиции Тунду Лиссу, написав об этом у себя в Twitter. Известно, что 15 марта Джон Магуфули был подключен к аппарату ИВЛ.

Магуфули утверждал, что коронавируса в стране нет. Впрочем, данных о заболеваемости и смертности в Танзании у Всемирной организации здравоохранения тоже не было — с апреля 2020-го их просто не сообщали. При этом местные власти заявляли, что страна не планирует закупать вакцины. Вместо этого президент советовал жителям Танзании молиться для победы над COVID-19 и утверждал, что «коронавирус — это дьявол».
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