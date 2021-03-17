Нанотехнологии по-бобруйски: вместо ремонта пешеходной дорожки яму накрыли досками
В группе «Беларусь Live» во Вконтакте появились фотографии из Бобруйска, на которых запечатлена яма посреди пешеходной дорожки.
Вместо ремонта яму заложили досками, пишет МогилевОнлайн. Под записью появились язвительные комментаторы, которые вспомнили и о налогах, и о Дворцах, и о том, что в Бобруйске почти все дороги такие.
Необычным ремонтом прославились также могилевские улица Островского и бульвар Непокоренных, где в яму положили тротуарную плитку.
08:34 18/03/2021
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