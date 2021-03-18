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В Минске проведут научную конференцию к 100-летию Рижского мира

В Минске проведут научную конференцию к 100-летию Рижского мира.


Открытка о разделе Беларуси в 1921-м​
 Директор Института истории Вадим Лакиза говорит sb.by, что на нее "соберутся ведущие историки нашей страны". На конференции планируется принять какую-то резолюцию. Из+за пандемии коронавируса из зарубежья приедут лишь единицы — например, историк из Узбекистана.

Как известно, 18 марта 1921 года в Риге Польша и советская Россия подписали мирный договор, согласно которому Беларусь оказалась разделена.



Институт истории
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