Пока бывшего следователя СК допрашивали в СК, в его машину проникли неизвестные и попали на видео
Бывший следователь Следственного комитета Евгений Юшкевич рассказал в фейсбуке интересный случай: пока его допрашивали в Следственном комитете, в машину проникли неизвестные и попали на видеорегистратор.
— Вызвали сегодня меня с адвокатом Машей Колесовой-Гудилиной в УСК по Минску к 11:00. Я взял у отца машину (живу за городом, а у него полный привод, и снежок и лед немножко на дороге), поехал на допрос, оставил машину в 10:45 во дворах на Захарова и пошел на допрос, пишет the-village.me. Все как всегда, ну и Маша задержалась, пришлось немного подождать.
Но потом начинается магия, как в Гарри Поттере: пока у меня спрашивают всякую воду водяную, машина ОЖИВАЕТ сама!
Ну дальше смотрите сами. Двери в машине открываются сами, какие-то руки ползают по панели, что-то открывают, пока я отвечаю милому (реально) следователю на бессмысленные вопросы. Надеюсь, что зашивали не наркотики, а жучки, потому что я к ним [наркотикам] плохо очень отношусь, и пару лет жизни отдал борьбе с ними, и ни я, ни отец ничего не употребляем.
Не знаю даже, что теперь делать полезного, буду брать у отца машину и вслух зачитывать положения принципов уголовного права, чтоб хоть кто-то с той стороны их знал. Ну и даже немного приятно, что мне оказывается СТОЛЬКО внимания, девушки в молодости столько мне его не уделяли.
P.S. Ребята, мне не жалко, смотрите, у всех своя работа, и эту я тоже уважаю, ее надо уметь делать, но лучше бы делом занялись - взяточники в стране перестали даже делать вид, что им от чего-то страшно.
P.P.S. Рука точно не моя, у меня травмированная кожа на костяшках.
07:55 18/03/2021
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