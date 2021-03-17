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На допрос в Бресте вызвали умершую несколько месяцев назад женщину

В Бресте на допрос в Следственный комитет вызвали Марину Силич.


Умершую Марину Силич вызвали на допрос / blstv.eu​

Как отмечает"Белсат", женщина умерла несколько месяцев назад — в ночь со 2 на 3 ноября 2020 года. Тем не менее, на допрос к следователю А. Юркевичу она должна прийти в качестве свидетеля 19 марта. 

Её сын Илья Силич 20 сентября участвовал в акции протеста в Бресте. Силовики задержали его и сильно избили, а потом возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 363 ("Сопротивление сотрудникам органов внутренних дел").

В результате парень был вынужден уехать за границу. Однако он по-прежнему имеет активную гражданскую позицию: он участник платформы "Сход".

"Что тут сказать, это просто возмутительно и спланированный акт давления на меня через родных", — так прокомментировал Илья Силич повестку, которую выписали его покойной матери.
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