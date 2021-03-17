Несудимые в Беларуси остались? Заведено 6 уголовных дел за распространение сведений о частной жизни прокуроров
Прокуратура Минска завела шесть уголовных дел за незаконное распространение информации о частной жизни, а также оскорбление представителей власти (по ч. 1 ст. 179 и ст. 369 Уголовного кодекса)
Прокуратура Минска завела уголовное дело за распространение сведений о прокурорах / minsknews.by
Основанием стали проверки сообщений Генпрокуратуры и заявления самих прокурорских работников.
Сообщается, что данные о частной жизни и персональные данные работников прокуратуры появились в чатах мессенджера Telegram. Там же были "оскорбительные комментарии в их адрес в связи с выполнением ими служебных обязанностей".
Расследованием дела займется управление Следственного комитета по Минску.
22:48 17/03/2021
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