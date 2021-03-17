Прокуратура Минска завела уголовное дело за распространение сведений о прокурорах / minsknews.by





Основанием стали проверки сообщений Генпрокуратуры и заявления самих прокурорских работников.





Сообщается, что данные о частной жизни и персональные данные работников прокуратуры появились в чатах мессенджера Telegram. Там же были "оскорбительные комментарии в их адрес в связи с выполнением ими служебных обязанностей".





Расследованием дела займется управление Следственного комитета по Минску.



