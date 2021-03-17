+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Несудимые в Беларуси остались? Заведено 6 уголовных дел за распространение сведений о частной жизни прокуроров

Прокуратура Минска завела шесть уголовных дел за незаконное распространение информации о частной жизни, а также оскорбление представителей власти (по ч. 1 ст. 179 и ст. 369 Уголовного кодекса)

Прокуратура Минска завела уголовное дело за распространение сведений о прокурорах / minsknews.by

 Основанием стали проверки сообщений Генпрокуратуры и заявления самих прокурорских работников. 

Сообщается, что данные о частной жизни и персональные данные работников прокуратуры появились в чатах мессенджера Telegram. Там же были "оскорбительные комментарии в их адрес в связи с выполнением ими служебных обязанностей". 

Расследованием дела займется управление Следственного комитета по Минску.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]