Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Г. Казакевич отметил, что в прошлом году было зарегистрировано всего 95 тыс. преступлений, из которых 25 тыс. — виртуальные. Большинство киберпреступлений представляли собой хищения.





При этом за январь и февраль текущего года число киберпреступлений в республике составило почти 4,3 тыс. Из них хищения — 4,1 тыс., несанкционированный доступ к компьютерной информации — 161, компьютерный саботаж — 10, разработка, использование либо распространение вредоносных программ — 7.



