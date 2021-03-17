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Число киберпреступлений в Беларуси выросло на 240 %. Большинство из них — хищения

В Беларуси в январе и феврале 2021 г. число киберпреступлений выросло на 240 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Г. Казакевич отметил, что в прошлом году было зарегистрировано всего 95 тыс. преступлений, из которых 25 тыс. — виртуальные. Большинство киберпреступлений представляли собой хищения.

При этом за январь и февраль текущего года число киберпреступлений в республике составило почти 4,3 тыс. Из них хищения — 4,1 тыс., несанкционированный доступ к компьютерной информации — 161, компьютерный саботаж — 10, разработка, использование либо распространение вредоносных программ — 7.
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